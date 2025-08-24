Rinnovi Napoli, sono vicine firme importanti: due titolari blindati a vita

© foto di sscnapoli
Oggi alle 13:00Calciomercato Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

Non solo altri colpi in entrata per chiudere nel migliore dei modi un mercato estivo di grande spessore. Ci saranno a breve anche novità sul fronte dei rinnovi per blindare in questo caso due dei pilastri degli ultimi due Scudetti e che l'hanno scorso hanno ulteriormente alzato il proprio livello e tenuto anche una continuità importante.

Secondo il quotidiano Repubblica, infatti il Napoli è pronto a prolungare gli accordi con Matteo Politano, pronto a firmare fino al 2028, ed Amir Rrahmani vicinissimo a essere blindato a sua volta, dopo il positivo incontro di ieri mattina con i suoi agenti. Entrambi, considerando le scadenze lunghissime, potrebbero chiudere in maglia azzurra.