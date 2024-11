Rinnovo Kvara, CdM: "Manca l'accordo sui tre punti chiave"

“"Noi vogliamo premiare il suo percorso nel Napoli. Lui comunque ha altri due anni con noi. Dobbiamo trovare l’accordo su ogni punto. Ne abbiamo già parlato e se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione". Così Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato nella giornata di ieri della trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno spiega come gli ultimi incontri tra le parti, avvenuti circa 20 giorni fa a Milano, non hanno fatto registrare passi in avanti significativi verso la fumata bianca. Non c'è dunque l'accordo e molti punti sono ancora da definire, in particolare: ingaggio, commissioni su futura rivendita e clausola rescissoria.