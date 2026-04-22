Rinnovo Spinazzola, Schira: "Distanza di un anno, si tratta ma non è ancora fatta"

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Sul suo canale Youtube il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato della questione rinnovi di casa Napoli: "Per quanto riguarda i giocatori a scadenza, come vi avevo già raccontato, vi ribadisco che Juan Jesus e il Napoli sono totalmente fermi: si va più verso l’addio che verso la conferma, nonostante Conte lo consideri un pretoriano e gli abbia dato tanto spazio in questi anni. La sensazione è che sia più fuori che dentro e anche le ultime prestazioni non aiutano il brasiliano a restare.

Per quanto riguarda Spinazzola, il Napoli offre un solo anno, mentre il giocatore ne chiede due. Da lì le parti si sono irrigidite. Il Napoli potrebbe arrivare a un annuale con opzione, ma vuole un’opzione unilaterale, mentre Spinazzola preferirebbe un rinnovo automatico al raggiungimento di un certo numero di presenze: c’è ancora da discutere".