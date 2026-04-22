Alajbegović-Napoli, Di Marzio: "Al 99,9% viene in Serie A! Ma occhio al Mondiale"

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Il Napoli lavora al prossimo mercato e alla costruzione della squadra del futuro. Nel mirino anche un esterno offensivo. Il nome caldo, l'Italia lo conosce bene. L'ha affrontato nella famosa finale playoff persa con la Bosnia per andare al Mondiale. Si tratta di Kerim Alajbegović, classe 2007, esterno di proprietà del Bayer Leverkusen. A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha spiegato: "Lo vogliono anche in Premier, ma lui ha capito, non so in che modo, che la Serie A può essere davvero lo step giusto adesso per la sua carriera.

Al 99,9% viene da noi. Al Bayer non vuole tornare, lo scorso anno non ha avvertito la giusta fiducia. Il Napoli ci sta provando, come Roma e Inter. Nella Capitale sperano che Pjanic possa spingere, essendo intermediario, ma lui sarà consigliere del giocatore a prescindere dal suo percorso precedente. Sicuramente sarà importante chiudere prima del Mondiale altrimenti poi si crea un'asta a livello internazionale".