Ultim'ora Napoli su Gomes? Schira: "Rios costa meno e Manna già lavora con gli agenti"

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Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato del Napoli in vista dell'estate. Il club azzurro si muove per un centrocampista centrale: "Tante volte abbiamo parlato di João Gomes del Wolverhampton, sul quale però c’è la concorrenza di club inglesi: il Wolverhampton, nonostante la retrocessione, non va sotto i milioni, tanti, forse troppi per i club italiani. Anche perché a milioni più bonus, forse anche solo milioni, si può prendere Ríos, che è stato il miglior centrocampista dell’ultima Coppa America, che Gasperini voleva fortemente alla Roma, poi è andato al Benfica.

La Roma aveva offerto meno, poi con i bonus si era arrivati a una cifra leggermente più alta: Gasperini su tutte le furie e lì ci fu la prima lite a luglio tra Gasperini e Massara, con Ranieri che aveva difeso la scelta di Massara di investire quei soldi su El Aynaoui. Ríos e la Serie A possono in qualche modo essere collegati dal destino: in questo caso il Napoli è molto interessato. Giovanni Manna ci sta lavorando, ha già parlato con gli agenti del centrocampista colombiano, che con Mourinho gioca spesso e volentieri, però si guardano anche intorno: con tutto il rispetto al Benfica, la Serie A e il Napoli possono essere uno step superiore. Il Napoli ci lavora".