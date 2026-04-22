Schira: "Sarri stuzzicato dal ritorno al Napoli, ma dipende da Conte"

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"Fabio Grosso è ai titoli di coda a Sassuolo: biennio strepitoso, primo anno campionato dominato e promozione, quest’anno sempre nella parte sinistra della classifica, mai invischiato nella lotta per non retrocedere. Dopo due anni considera chiuso il ciclo ed è pronto a fare un salto di carriera". Lo ha detto Nicolò Schira sul suo canale Youtube.

"Vi ho parlato di diverse squadre interessate: il Napoli lo stima ma non ha mai accelerato, tutto dipenderà da Conte. La Lazio, in caso di addio di Sarri. Il Bologna vuole cautelarsi nel caso in cui Vincenzo Italiano vada via. Possibile anche un ritorno di Maurizio Sarri a Napoli: ha lasciato qualcosa di irrisolto e l’idea di tornare per vincere lo scudetto lo stuzzica. I rapporti con De Laurentiis si sono ricuciti dopo l’addio e il passaggio al Chelsea. Molto dipenderà comunque da Conte. Occhio anche alla Fiorentina: nonostante il buon lavoro recente, Paolo Vanoli è più fuori che dentro. Fabio Grosso è un candidato forte, molto stimato anche da Fabio Paratici, che lo conosce bene dai tempi della Juventus".