Rafa Marin non riscattato? Sky: "Il Napoli segue la crescita e pensa di tenerlo in rosa"

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Per questo motivo in casa Napoli si segue molto attentamente la crescita del difensore 23enne, anche perché si prospetta un possibile ritorno in Italia.

Napoli, in estate torna Rafa Marin? Questo è lo scenario proposto da Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito ufficiale scrive del futuro del difensore: "Come detto, gli spagnoli hanno prelevato il centrale dalla Campania raggiungendo un accordo sulla base di un prestito oneroso (oltre il milione di euro) e un'opzione per il riscatto fissata a poco più di 12 milioni. All'Estadio de la Ceramica sono molto soddisfatti delle sue prestazioni, ma la sua permanenza nel club può essere messa in discussione dagli imminenti cambi interni.

Per questo motivo in casa Napoli si segue molto attentamente la crescita del difensore 23enne, anche perché si prospetta un possibile ritorno in Italia. Gli azzurri sarebbero pronti a riaccogliere Rafa Marin con l'obiettivo di valutarlo nel ritiro estivo e tenerlo in rosa con uno status più rilevante rispetto alla passata stagione" scrive Di Marzio.