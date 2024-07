Romano su Buongiorno: “Il Napoli non vuole clausole! L’Inter c'è ma deve prima cedere”

Il Napoli e l’agente di Alessandro Buongiorno procedono per arrivare ad un’intesa sul contratto dopo che il club azzurro ha trovato l’accordo con il Torino. Questa la notizia dell’ultim’ora lanciata su X da Fabrizio Romano.

Il giornalista ed esperto di mercato poi aggiunge: “Il Napoli non vuole concedere la clausola rescissoria, richiesta dal giocatore. L'Inter ha chiesto informazioni su Buongiorno come ha rivelato il suo agente, ma non avanza a meno che non vende un giocatore”.

🚨 Napoli and Buongiorno’s agents keep advancing on contract after deal agreed with Torino.



Napoli don’t want to concede release clause, requested by player’s camp.



Inter asked about Buongiorno situation as his agent revealed; but not advancing unless they sell one player. pic.twitter.com/bn5waD9q3V