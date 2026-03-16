Ultim'ora Romano sul Napoli: "Zeballos, nulla di concreto. Hojlund avrà una clausola..."

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Napoli, Hojlund verso il riscatto a 44 milioni: il Manchester United considera l'affare già chiuso. E su Zeballos nulla di più dell'interesse iniziale

Non ci sarebbe nulla di concreto tra il Napoli e l'argentino Exequiel Zeballos del Boca Juniors, a dispetto dei rumours degli ultimi giorni. Capitolo Rasmus Hojlund, il club azzurro lo considera un calciatore già acquistato ed avrà una clausola rescissoria nel suo contratto. A dare aggiornamenti con ulteriori dettagli sui due fronti è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che su YouTube riporta: "Vedo tante domande su Zeballos-Napoli, questo esterno di cui vi abbiamo parlato a gennaio. A gennaio vi ho raccontato di un interesse: al momento è stato proposto al Napoli già a gennaio, è un giocatore che il Napoli ha seguito, ma ci fermiamo qui. Niente di più da raccontare fino ad ora su questa vicenda.

Sul fronte Hojlund, il direttore sportivo del Napoli, Manna, farà scattare l'obbligo di riscatto. Un obbligo di riscatto di 44 milioni di euro: il Manchester United già conta su quei soldi e considera Hojlund un giocatore già venduto, ma da settembre scorso, come vi ho sempre detto, non da oggi, né da ieri, né da settimana scorsa. Per il Napoli c'è quindi già un investimento pronto: 6 milioni di prestito già pagati più 44 milioni di obbligo di riscatto. Il Napoli è assolutamente soddisfatto del giocatore. Ricordo che la clausola rescissoria di Hojlund non sarà valida nell'estate 2026, ma partirà da quella successiva. Il Napoli è ovviamente più che contento di tenerlo con sé."