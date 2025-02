Ultim'ora Saint-Maximin, ci siamo! Scambio documenti con l'Al Ahli, si attende ok Fenerbahce

Il Napoli si avvicina a grandi passi ad Allan Saint-Maximin, il calciatore che per i prossimi mesi sostituirà Khvicha Kvaratskhelia nella casella dell'esterno offensivo d'attacco. Siamo allo scambio di documenti tra il club azzurro e l'Al Ahli, club proprietario del cartellino del giocatore attualmente in prestito al Fenerbahce.

A riferirlo è Matteo Moretto, esperto di mercato di Relevo: "Scambio di documenti in corso tra il Napoli e l’Al Ahli per Allan Saint-Maximin. Affare in prestito oneroso 3-4 milioni di euro fino a giugno senza diritto di riscatto. Si attende a ore l’ultimo ok del Fenerbahce per la chiusura definitiva. Ottimismo", già nelle prossime ore dunque potrebbero esserci novità per aggiungere un altro elemento di qualità alla batteria degli esterni offensivi.