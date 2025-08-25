Accordo Hojlund-Napoli! Zazzaroni: "Prestito con obbligo condizionato da 5+40mln"

Il Napoli è vicinissimo a chiudere per il sostituto di Romelu Lukaku: il classe 2003 Rasmus Hojlund. Gli azzurri hanno raggiunto l'accordo finale con il calciatore danese circa i termini del contratto, che dovrebbe arrivare in prestito con obbligo condizionato. Con il Manchester United bisogna decidere solamente l'aspetto legato all'obbligo. A riferirlo è Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, che sul suo profilo Instagram scrive: "Il Napoli ha raggiunto l'accordo con Rasmus Hojlund: 5 anni di contratto più uno, manca solo la definizione del valore dell'obbligo di riscatto con il Manchester United. Probabilmente 5 milioni di euro del prestito più 40 milioni di riscatto".

Il classe 2003 arriverebbe per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku: Big Rom ha rimediato un grave infortunio muscolare in amichevole contro l'Olympiacos lo scorso 14 agosto, dovrà restare ai box per almeno tre mesi. Così per il Napoli è stato necessario un intervento sul mercato alla ricerca di una nuova punta e il nome di Rasmus Hojlund è balzato subito in cima alla lista: oltre alla questione delle caratteristiche dell'attaccante, il danese è fuori dal progetto del Manchester United e il che permette un'operazione a titolo temporaneo, come preferiscono gli azzurri. Inoltre, non è da sottovalutare l'aspetto della lista Serie A: Hojlund è un 2003 e quindi non occuperebbe lo slot nella lista Over.