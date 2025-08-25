Elmas-Napoli, Romano: "Nuovi contatti col Lipsia, il macedone ha bloccato altre offerte"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite un video sul suo canale YouTube ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per quanto riguarda il Napoli, ci sono stati contatti anche oggi per Eljif Elmas. Quindi non soltanto Juanlu Sanchez, con Alessandro Zanoli che aspetta per poter andare all’Udinese quando Juanlu sarà un nuovo giocatore del Napoli, ma ci si sta continuando a lavorare.

Il Napoli continua a parlare con il Lipsia, si sta continuando a trattare per questo prestito con opzione di acquisto. Il giocatore sta spingendo per andare al Napoli: ha anche altre possibilità, ma il giocatore ha messo in stand-by tutte le altre opzioni finché il Napoli è in corsa. Se poi non si dovesse raggiungere l’accordo con il Napoli, Elmas potrà considerare le altre opzioni. Ma ad oggi il macedone sta dando totale priorità ad un ritorno al Napoli, è innamorato del club e della città. Adesso sta ai club chiudere, dopo che oggi ci sono stati altri contatti”.