Milan, ecco il centravanti: tutto fatto per Harder, cifre e dettagli
Il Milan ha trovato il suo centravanti, dopo una lunga ricerca sul calciomercato sarà Conrad Harder la prima punta dei rossoneri. Da Rasmus Hojlund, ora molto vicino al Napoli, a Victor Boniface, la cui operazione è saltata a causa delle visite mediche: alla fine il Diavolo ha ripiegato sull'attaccante danese dello Sporting Lisbona, che è stato acquistato per una cifra di 24 milioni di euro più 3 milioni di possibili bonus.
Per il classe 2005 invece è pronto un contratto quinquennale a 2 milioni di euro netti a stagione, proposta che ha definitivamente fatto sciogliere le riserve al giocatore.
