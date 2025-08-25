Il Napoli accetta l'obbligo condizionato per Hojlund, Sky: ecco a cosa sarà legato

vedi letture

Il Napoli ha fatto all-in su Rasmus Hojlund: dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, gli azzurri hanno individuato nel danese il profilo ideale per sostituire Big Rom e stanno offrendo il massimo per aggiudicarsi il calciatore. Infatti, la società partenopea avrebbe accettato la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, mentre all'inizio la volontà era di fare un'operazione solamente in prestito con diritto. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, che sul suo profilo X scrive: "Il Napoli è aperto a inserire anche un obbligo di riscatto per arrivare a Rasmus Højlund, legato a presenze, gol e qualificazione in Champions League. Operazione sui 45 milioni di euro totali".

Il classe 2003 arriverebbe per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku: Big Rom ha rimediato un grave infortunio muscolare in amichevole contro l'Olympiacos lo scorso 14 agosto, dovrà restare ai box per almeno tre mesi. Così per il Napoli è stato necessario un intervento sul mercato alla ricerca di una nuova punta e il nome di Rasmus Hojlund è balzato subito in cima alla lista: oltre alla questione delle caratteristiche dell'attaccante, il danese è fuori dal progetto del Manchester United e il che permette un'operazione a titolo temporaneo, come preferiscono gli azzurri. Inoltre, non è da sottovalutare l'aspetto della lista Serie A: Hojlund è un 2003 e quindi non occuperebbe lo slot nella lista Over.