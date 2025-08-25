Ultim'ora Hojlund, trattativa Napoli-United alle fasi finali! Romano: "Ecco la formula..."

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite un tweet sul suo profilo X ha dato gli ultimi aggiornamenti sul possibile trasferimento di Rasmus Hojlund al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Le trattative tra il Napoli e il Manchester United sono alle fasi finali per un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio. Nuovi colloqui in corso oggi con Rasmus Højlund e il suo entourage per discutere i termini personali…con il Napoli e Antonio Conte che spingono per chiudere l’operazione".

Il classe 2003 arriverebbe per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku: Big Rom ha rimediato un grave infortunio muscolare in amichevole contro l'Olympiacos lo scorso 14 agosto, dovrà restare ai box per almeno tre mesi. Così per il Napoli è stato necessario un intervento sul mercato alla ricerca di una nuova punta e il nome di Rasmus Hojlund è balzato subito in cima alla lista: oltre alla questione delle caratteristiche dell'attaccante, il danese è fuori dal progetto del Manchester United e il che permette un'operazione a titolo temporaneo, come preferiscono gli azzurri. Inoltre, non è da sottovalutare l'aspetto della lista Serie A: Hojlund è un 2003 e quindi non occuperebbe lo slot nella lista Over.