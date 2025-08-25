Hojlund, pronto un maxi-ingaggio: sarà il 3° giocatore più pagato della rosa
Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite un tweet sul suo profilo X ha svelato le possibili cifre del trasferimento di Rasmus Hojlund dal Manchester United al Napoli. Queste le sue parole: "Molto positiva la call di oggi tra Napoli e ManchesterUnited per Rasmus Højlund, ormai a un passo dal trasferimento al Napoli dai Red Devils in prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, come rivelato questa mattina. Accordo trovato anche sui termini personali per un contratto fino al 2030 con ingaggio da 5 milioni di euro a stagione". Se la cifra dell'ingaggio fosse confermata, Hojlund diventerebbe il terzo giocatore più pagato della rosa azzurra, dietro a Lukaku e De Bruyne
Questa la classifica degli stipendi netti a stagione dei calciatori del Napoli:
1 - Kevin De Bruyne, 6 milioni di euro
2 - Romelu Lukaku, 6 milioni di euro
3 - Matteo Politano, 3.2 milioni di euro
4 - Giovanni Di Lorenzo, 3 milioni di euro
5 - Scott McTominay, 3 milioni di euro
6 - David Neres, 3 milioni di euro
7 - Stanislav Lobotka, 2.8 milioni di euro
8 - Frank Zambo Anguissa, 2.7 milioni di euro
9 - Noa Lang, 2.5 milioni di euro
10 - Alex Meret, 2.5 milioni di euro
11 - Alessandro Buongiorno, 2.5 milioni di euro
12 - Sam Beukema, 2.5 milioni di euro
13 - Amir Rrahmani, 2.5 milioni di euro
14 - Miguel Gutierrez, 2.3 milioni di euro
15 - Lorenzo Lucca, 2 milioni di euro
16 - Mathias Olivera, 2 milioni di euro
17 - Leonardo Spinazzola, 1.8 milioni di euro
18 - Billy Gilmour, 1.8 milioni di euro
19 - Vanja Milinkovic-Savic, 1.7 milioni di euro
20 - Luca Marianucci, 1 milione di euro
21 - Pasquale Mazzocchi, 1 milione di euro
22 - Juan Jesus, 1 milione di euro
23 - Alessandro Zanoli, 400 mila euro
24 - Luis Hasa, 300 mila euro
25 - Giuseppe Ambrosino, 200 mila euro
26 - Antonio Vergara, 180 mila euro
27 - Walid Cheddira, 150 mila euro
(fonte: Capology.com)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
