Juanlu Sanchez convocato dal Siviglia per il match di Liga col Getafe

Oggi alle 20:00Calciomercato Napoli
di Davide Baratto

Continua la trattativa infinita, iniziata nei primi giorni di giugno, tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez: arrivati a questo punto, non è scontato che si riesca a chiudere l'affare entro la chiusura del calciomercato.

Intanto, il club andaluso ha convocato il laterale classe 2003 per la seconda giornata di Liga contro il Getafe, il cui fischio d'inizio è previsto questa sera alle ore 21:30.