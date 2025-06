Sancho, frenata Napoli: una richiesta dello United 'avvicina' la Juve

vedi letture

Sono giorni decisivi per capire qualcosa di più sul possibile affare Jadon Sancho per la Juventus. Nel colloquio avuto mercoledì con il Manchester United si sono apprese alcune cose da tener conto da ora in poi. La prima: come noto, lo United chiede 25 milioni di euro, non una cifra esorbitante dunque. Secondo Tuttosport però, gli inglesi hanno però una pretesa sulla quale sembrano inamovibili: considererebbero solamente una partenza a titolo definitivo.

Non c'è prestito che tenga, secondo il quotidiano, nemmeno per provare a dilazionare il pagamento, anche se per finalizzarlo un compromesso potrebbe essere trovato. Stando a quanto si legge, è proprio questo l'aspetto fondamentale che ha portato alla frenata del Napoli, che a sua volta sembrava pronto ad una accelerata per finalizzare il suo arrivo. La palla comunque è soprattutto nel campo del giocatore