McTominay, smentite sul ritorno allo United! Il Napoli lo premierà con rinnovo e adeguamento

Il Napoli è in contatto con l’entourage di Scott McTominay per discutere il rinnovo del contratto. Nei prossimi mesi la dirigenza partenopea punta a trovare un accordo con il centrocampista scozzese, che dovrebbe essere premiato anche con un aumento di ingaggio. Si è parlato anche di un possibile ritorno al Manchester United, ma al momento non risultano trattative concrete, riferisce il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. I Red Devils hanno una lunga lista di obiettivi per il reparto centrale e valuteranno in seguito eventuali mosse.

Recupero e ritorno in campo

Antonio Conte e McTominay stanno valutando con attenzione il rientro del centrocampista dopo le settimane complicate segnate dall’infiammazione che lo ha tenuto lontano dal campo. L’assenza dal match contro il Verona è certa: nessun rischio e nessuna fretta. L’obiettivo realistico diventa così la gara successiva, in programma al Maradona nel weekend del 7-8 marzo contro il Torino. Nel frattempo McTominay continuerà ad allenarsi a Castel Volturno. La gestione resta quotidiana: lo stato dell’infiammazione verrà monitorato giorno dopo giorno, nella speranza di rivederlo a Fuorigrotta pronto a dare il suo contributo nello sprint finale della stagione.