Alisson Santos-Napoli, che impatto! Ha già convinto tutti: sarà riscattato

L’impatto di Alisson Santos con il Napoli è stato immediato e decisivo, tanto che il club - riferisce Sport Mediaset - avrebbe già sciolto ogni dubbio sul suo futuro. Arrivato a gennaio dallo Sporting CP con la formula del prestito con diritto di riscatto, l’esterno brasiliano ha convinto tutti nel giro di poche settimane. La cifra fissata per l’acquisto definitivo è di 16,5 milioni di euro, un investimento che la società azzurra considera pienamente giustificato alla luce del rendimento e del potenziale mostrato finora.

Un investimento strategico per il futuro

Il suo gol alla Roma e le giocate di qualità contro l’Atalanta hanno confermato le sensazioni positive già emerse al momento dell’acquisto: dirigenza e allenatore cercavano un profilo rapido, imprevedibile e dotato di personalità, capace di restituire fantasia alla manovra offensiva. E così è stato. Il Napoli è pronto a esercitare il diritto di riscatto, ritenendo la cifra pattuita estremamente competitiva rispetto ai valori del mercato attuale. L’operazione complessiva, considerando anche il costo del prestito oneroso, si aggirerà intorno ai 20 milioni di euro. Ora l’obiettivo è continuare a crescere, così da confermare quanto di buono fatto intravedere in questo brillante avvio.