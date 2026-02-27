Svolta Hojlund: il Napoli ha già preso una decisione per il futuro

vedi letture

Il Napoli ha già in casa il centravanti del futuro. Hojlund, anni 23, ha segnato 11 gol quest'anno e ha lavorato tanto per la squadra, si è sacrificato

Hojlund verrà riscattato dal Napoli a fine stagione a prescindere dal piazzamento finale in classifica. Già pronti i 44 milioni che servono per acquistarlo dallo United dopo i 6 di prestito oneroso in estate. C'è per il club obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions ma Rasmus ha convinto e quindi comunque verrà riscattato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il Napoli ha già in casa il centravanti del futuro arrivato a fine agosto dopo l'infortunio improvviso di Lukaku. Trattativa lampo con il Manchester e affare concluso nel giro di pochi giorni.

Hojlund, i numeri e l'apporto in zona gol

Hojlund, anni 23, ha segnato 11 gol quest'anno e ha lavorato tanto per la squadra, si è sacrificato e ha meritato la fiducia di allenatore, di club e dei tifosi. Dunque è lui il futuro del Napoli, è il riferimento della squadra per la prossima stagione e per quelle successive. E con Alisson che costa 16 milioni per il riscatto a giugno, il Napoli con 60 milioni in estate si ritroverebbe già in casa due giocatori di valore dai quali ripartire per il futuro. Due investimenti del club.