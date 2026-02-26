Ricordate Mainoo? Il Man United ora vuole blindarlo: pronto rinnovo con adeguamento

L’arrivo di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United ha segnato una svolta evidente nella stagione dei Red Devils. Da quando guida la squadra, il rendimento è cresciuto in modo significativo: cinque vittorie e un solo pareggio nelle prime sei partite hanno riacceso entusiasmo e ambizioni, alimentando il sogno di un ritorno in Champions League. Nonostante la strada in campionato sia ancora lunga e ricca di ostacoli, il club guarda già al futuro e valuta le prossime mosse di mercato per compiere un ulteriore salto di qualità. Tra i reparti considerati strategici dalla dirigenza c’è senza dubbio il centrocampo, ritenuto fondamentale per consolidare la crescita della squadra.

Strategie a centrocampo tra nuovi innesti e rinnovi

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, con Casemiro in partenza, il Manchester United sarebbe pronto a intervenire in modo deciso, portando a Old Trafford uno o addirittura due rinforzi in mezzo al campo, senza però trascurare la valorizzazione dei talenti già presenti in rosa. Tra questi spicca Kobbie Mainoo, rilanciato proprio da Carrick dopo un periodo ai margini sotto la gestione di Rúben Amorim. Il giovane centrocampista, che durante l’inverno era stato vicino al trasferimento al Napoli, è ora considerato centrale nel progetto tecnico: il club sarebbe infatti pronto a blindarlo con un rinnovo lungo e economicamente importante, a testimonianza della fiducia riposta nel classe 2005.