Scippato al Napoli, Ndoye è già un irrinunciabile al Nottingham Forest: che impatto!

Dan Ndoye, l'uomo che ha riportato la Coppa Italia e più in generale un trofeo a Bologna a distanza di oltre mezzo secolo dall'ultima volta in cui era successo, in estate è stato il grande protagonista di una delle principali telenovele di mercato per la Serie A. Sembrava destinato al Napoli, era una specifica richiesta di Antonio Conte subito dopo la vittoria dello Scudetto. De Laurentiis e Manna hanno provato un lungo assalto, ma non si sono avvicinati abbastanza alle richieste del Bologna.

Ha ringraziato per la situazione che si era creata il Nottingham Forest, forte della disponibilità economica superiore che garantisce il solo essere in Premier League, con inoltre l'ulteriore aiuto fornito alle casse dalla qualificazione europea, e ha messo sul piatto del Bologna 42 milioni di euro più bonus, oltre a un ricco contratto fino al 2030 per lui. Quanto serviva per convincere sia il Bologna che Ndoye a non aspettare più nuovi ed eventuali rilanci da Napoli.

A Nottingham si sono già accorti del valore di Ndoye. E nonostante un inizio difficoltoso per la squadra inglese, che ha portato per esempio al cambio di allenatore da Espirito Santo a Postecoglou, la stellina svizzera non smesso mai davvero di brillare. Ha esordito col botto, segnando subito nel 3-1 al Brentford del 1° turno di Premier, mantenendo un ruolo da protagonista poi anche con il nuovo tecnico e trovando la sua seconda rete inglese in Europa League, sei giorni fa.

DAN NDOYE - NOTTINGHAM FOREST

Presenze: 9

Da titolare: 8

Reti: 2

Assist: 1