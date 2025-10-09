Napoli e Juve su Norton-Cuffy! Schira: "L'Arsenal ha percentuale sulla futura vendita"

Napoli e Juventus tengono d’occhio Brooke Norton-Cuffy, terzino destro classe 2004 in forza al Genoa. Il giovane inglese, di proprietà dell’Arsenal, si sta mettendo in mostra con prestazioni di alto livello come quella di domenica scorsa proprio contro i campioni d'Italia e ha attirato l’interesse dei due club in vista delle prossime finestre di mercato.

L’Arsenal, che ne ha ceduto i diritti temporanei al club ligure, mantiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.