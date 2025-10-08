Retroscena Pio Esposito: non solo il Napoli, un’altra italiana ci ha provato in estate

Non è un segreto che l’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, sia stato molto richiesto durante l’ultima sessione estiva di mercato. Diverse squadre avevano presentato offerte di prestito, tutte respinte, compresa una proposta d’acquisto a titolo definitivo da parte del Napoli, anch’essa rifiutata. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, anche la Lazio si era inserita nella corsa al centravanti classe 2005, valutandolo tra i possibili sostituti di Castellanos insieme a Raspadori e Oyarzabal.