Il Napoli ha già in pugno l'erede di Anguissa per gennaio? Il nome è caldo

A gennaio il Napoli perderà uno dei suoi leader, Zambo Anguissa, che andrà in Coppa d'Africa e salterà diverse partite chiave come quella con l'Inter oltre alla Supercoppa Italiana. Insomma, per Conte un'assenza pesante che il club potrebbe anche colmare sul mercato con un colpo da pianificare ora e annunciare magari già a inizio anno.

Si fanno sempre più insistenti, in tal senso, le voci su Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 del Manchester United, che a quanto pare, secondo quanto scrivono dall'Inghilterra, continua ad essere un obiettivo del Napoli. Dopo un primo tentativo andato a vuoto durante il mercato estivo, il club partenopeo sarebbe pronto a riprovarci nella sessione invernale. Il giovane talento inglese, che finora ha trovato poco spazio tra le fila dei Red Devils, avrebbe espresso la volontà di cambiare aria a gennaio per trovare maggiore continuità. Aveva già detto sì al Napoli in estate. Per caratteristiche può ricoprire il ruolo di Anguissa. In più essendo Under non occuperebbe posto in lista.