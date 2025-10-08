Atubolu nella lista del Napoli, il retroscena: è stato osservato, ma nessuna trattativa
Noah Atubolu è stato uno dei nomi caldi dell’ultima estate per il mercato dei portieri in Serie A. Il giovane classe 2002 del Friburgo, come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano su YouTube, era finito anche nel mirino del Napoli.
Prima di rinnovare il contratto di Alex Meret e acquistare Vanja Milinkovic-Savic dal Torino, il club partenopeo aveva infatti monitorato da vicino il portiere della Germania Under 21. Pur non essendoci mai stata una trattativa concreta, Atubolu è stato osservato con attenzione dai dirigenti azzurri. Il suo nome figura inoltre da tempo nella lista dell’Inter.
Calciomercato Napoli
