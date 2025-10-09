Il Napoli ha trovato il 'nuovo Juanlu' in Italia? Possibile tentativo a breve

vedi letture

Senza l'infortunio di Lukaku e dunque senza l'arrivo di Hojlund, il Napoli avrebbe probabilmente chiuso per un altro centrocampista e per Juanlu Sanchez del Siviglia a destra. Adesso piace molto Brooke Norton-Cuffy, 21 anni, del Genoa. L'inglese, nazionale under 21, è stato accostato al club azzurro e si è messo in mostra proprio al Maradona con l'assist per la rete del Grifone con un bello spunto in velocità.

Il giocatore ha capacità tecniche e caratteristiche coerenti con il gioco di Conte. Norton-Cuffy, che piace anche alla Juve, potrebbe così diventare un'opportunità per i prossimi mesi dato che la caccia a un nuovo esterno destro non si è mai conclusa. Nel mirino nuove idee che dipendono anche dai verdetti del campo. E l'inglese si sta mettendo in mostra.