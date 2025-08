Ultim'ora Simeone apre al Torino, Romano: "Si tratta, un fattore sta facendo la differenza"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha riportato notizie dell'ultim'ora sulla possibile cessione di Giovanni Simeone da parte del Napoli. Di seguito le sue parole: "Aggiornamenti sul Cholito Simeone: il Torino è più avanti del Pisa. A me hanno sempre raccontato che il Cholito non fosse particolarmente riscaldato dalla possibilità Pisa e che preferisse l'estero come tipo di opportunità. Mentre invece quando è arrivato il Torino c'è stato un fattore che sta facendo la differenza per arrivare all'accordo con il Cholito, che c'è, e quel fattore è Marco Baroni.

L'ex allenatore della Lazio, oggi al Toro, ha grande capacità comunicativa con i giocatori, grande capacità di instaurare subito un rapporto. Quando ha parlato con Simeone è stato subito molto chiaro, lo vuole quanto prima, ha ribadito al Cholito quanto sarebbe importante averlo. Ora Napoli e Torino stanno trattando, si lavora sui numeri. Simeone ha detto sì, è davvero tentato dall'opportunità di lavorare con Baroni, che ha dimostrato un entusiasmo totale nell'averlo con sè. Seguiremo i dettagli dell'operazione, siamo intorno agli 8 milioni di euro ma il Napoli ne vuole di più".