Simeone-Torino, tutti i dettagli: ecco quando scatterà l'obbligo, cifre e formula

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato della trattativa tra Napoli e Torino per Giovanni Simeone: "Innanzitutto vi do le cifre definitive finali del trasferimento del Cholito Simeone al Torino. Manca solo l'ufficialità, o meglio firme più ufficialità, ma si tratta di un prestito oneroso a 1mln con diritto di riscatto a 5,5mln più uno di bonus.

Il diritto di riscatto diventerà obbligatorio al primo punto del Torino a partire dal mese di febbraio, quindi di fatto è un trasferimento a titolo definitivo. Il Cholito Simeone lascia lascerà Napoli per iniziare questa sua nuova avventura al Torino e queste sono le cifre finali e la formula finale dell'operazione", le parole dell'esperto di mercato internazionale. Da capire se domani si allenerà ancora a Castel di Sangro.

