Sirene arabe e inglesi per Rrahmani: Conte ha già preso una decisione

vedi letture

Amir Rrahmani ha attirato le attenzioni di diversi club di Premier League, oltre a ricevere proposte importanti dall’Arabia Saudita. Il difensore kosovaro del Napoli è considerato un profilo affidabile e di livello internazionale, come confermato dalle numerose presenze nelle top 11 stagionali della Serie A.

Nonostante l'interesse crescente, Antonio Conte ha già espresso una posizione chiara: Rrahmani è ritenuto un elemento fondamentale per il nuovo corso azzurro e sarà uno dei pilastri difensivi su cui costruire la squadra. La sua permanenza, dunque, al momento non è in discussione. A riportarlo è Tuttosport.