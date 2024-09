Sky - Clamoroso Milan: aveva provato a prendere in extremis Osimhen

Clamoroso retroscena da Sky Sport. Il Milan negli ultimi giorni di mercato ha provato a sfruttare una grande occasione facendo un tentativo per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano voleva lasciare il Napoli ma non riusciva a trovare una squadra pronta ad acquistarlo. Vista la situazione, negli ultimi giorni di mercato il Milan (e Ibra in persona) ha quindi provato a capire la fattibilità dell'operazione per portare Osimhen in rossonero.

Lo stesso Ibrahimovic ha confermato il tutto con un sorriso al termine della sua intervista ai microfoni di Sky Sport.