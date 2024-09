"Tentativo per Osimhen?", Ibrahimovic non smentisce: reazione a sorpresa

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare. Lo fa a Sky Sport alla vigilia della gara tra il Milan e il Liverpool: “Le mie assenze? Quando il leone va via, i gatti si avvicinano, quando il leone torna, i gatti spariscono. Il livello è basso… Il mio ruolo? È semplice. Tanti parlano. Comando io e gli altri ascoltano” le parole del dirigente rossonero.

Il mercato è andato come volevamo. Quello che mancava l’abbiamo preso. Ci serviva un rinforzo in attacco e abbiamo preso Abraham. Mi spiace per Jovic che è fuori lista. Tentativo per Osimhen? Non dico niente".