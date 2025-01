Sky - Folorunsho-Fiorentina: ecco le cifre dell'operazione

Micheal Folorunsho è ad un passo dal trasferimento alla Fiorentina. Il classe 1998 fino a questo momento col Napoli ha collezionato poco più di 100 minuti suddivisi in sette presenze e per questo andrà a cercare più spazio in maglia viola. Di cifre e formula dell'operazione ne parla Sky Sport: si tratta di un prestito oneroso da circa 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato intorno agli 8-9 milioni di euro, per un pacchetto finale che dovrebbe toccare i 10 milioni. La luce verde dovrebbe arrivare proprio dopo la gara di campionato tra Fiorentina e Napoli.