Sky - Gaetano-Cagliari in chiusura: trattativa alle fasi finali

"Cagliari in chiusura per Gaetano: trattativa alle fasi finali". A scriverlo sui social è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Ad un passo dall'addio definitivo il centrocampista classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del club azzurro. Il Napoli chiude per McTominay ma salta, a quanto pare, Gilmour. Da capire se la società di De Laurentiis punterà ora su un altro centrocampista per completare anche numericamente il reparto.

"Gianluca Geatano si prepara a fare ritorno al Cagliari. Il classe 2000 ha trascorso gli ultimi mesi della scorsa stagione in prestito ai rossoblù, che ora stanno per riaccoglierlo. Il suo ritorno dal Napoli è infatti in chiusura. La trattativa tra i due club è ormai alle fasi finali".

