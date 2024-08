Dall'Inghilterra - Gilmour al Napoli è saltato! Il Brighton blocca tutto: l'affare non si farà

Billi Gilmour non andrà al Napoli. L'affare sembrava fatto e invece sfuma dopo l'infortunio a O'Riley che sarà ora costretto a operarsi e resterà fuori a lungo come confermato dal suo allenatore. Lo scrivono dall'Inghilterra in attesa di conferma da fonti italiane.

A dare notizia della trattativa ormai saltata tra i club è l'Express Sport. Il Brighton a quanto pare avrebbe deciso di bloccare ogni discorso col Napoli visto l'infortunio proprio del sostituto di Gilmour nella gara d'esordio. Gilmour in quell'occasione non era stato neppure convocato perché era ad un passo dal Napoli ma il fallo su O'Riley e il successivo ko ha costretto il club inglese ha frenato l'affare e dunque l'accordo sfuma. Adesso il Napoli a due giorni dalla fine del mercato si ritrova con i soli Lobotka e Anguissa a centrocampo, aspettando McTominay atteso oggi in Italia. Servirà comunque un quarto centrocampista da un punto di vista numerico con Gaetano verso Cagliari e Folorunsho che parla con la Lazio, ma il tempo stringe.