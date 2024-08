Sky - Nessuna offerta per Osimhen, chi lo vuole sfrutta il fattore tempo: non si esclude una possibilità

vedi letture

"Non solo il discorso Lukaku ma anche la parte finale del mercato del Napoli è legata alla partenza di Victor Osimhen".

La mancata cessione di Victor Osimhen tiene bloccato il mercato del Napoli. Nel corso dello 'Speciale mercato' su Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione: "Non solo il discorso Lukaku ma anche la parte finale del mercato del Napoli è legata alla partenza di Victor Osimhen.

Ad oggi non ci risultano novità rispetto agli interessamenti mai formalizzati da parte di Psg e Chelsea. Si sta pensando anche alla possibilità che il nigeriano rimanga, è evidente che il Napoli ha anche bisogno ad altri interventi nelle altre zone di campo. Osimhen, di fatto, sta bloccando il mercato del Napoli. In questo momento chi vuole Osimhen sa di essere solo o quasi nella corsa verso il nigeriano e allora sfrutta il fattore tempo facendo finta che non gli interessa, questa potrebbe essere un’ipotesi. Però oggi bisogna anche prendere in considerazione la possibilità, se non vogliamo considerare il mercato arabo, che finora da Osimhen non è stato preso in considerazione, che il nigeriano possa rimanere”.