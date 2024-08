Sky - Osimhen, respinto l'Al Ahli: si attende un'offerta simile ma dall'Europa

Inutile il tentativo con il Napoli da parte dell'Ahli per Victor Osimhen. L'agente quest'oggi ha chiuso pubblicamente alla possibilità, confermando la volontà di restare in Europa. Secondo Sky Sport, l'intenzione dell'attaccante è attendere entro venerdì una proposta simile a quella araba ma proveniente da una squadra europea. La preferenza sarebbe per il Psg

Questo il tweet dell'agente Roberto Calenda dopo i rumors sull'assalto arabo: "Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio".