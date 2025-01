Ultim'ora Sky - Post Kvara, Garnacho prima scelta: smentite su Adeyemi. Ipotesi centrocampista

Nel corso di ‘Calciomercato L’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile sostituo di Kvaratkshelia: “Garnacho è quello che piace più di tutti, piace ad ogni componente dell’area tecnica del Napoli. Con gli agenti del giocatore Manna ha già parlato e c’è un’apertura qualora Napoli e United dovessero trovare un’intesa. Ma le richieste inglesi sono ancora troppo alte, 70mln di sterline. E’ chiaro che il Napoli insisterà, vedremo se il Manchester abbasserà le pretese.

Resta la prima scelta, ma il Napoli non resta ad aspettare, sonda il mercato e cerca giocatori giovani con quelle caratteristiche da uno contro uno. Non Adeyemi del Borussia Dortmund, se ne è parlato anche in Germania, ma non ci sono grandi segnali. Oppure un prestito di un giocatore già fatto. Tutti sanno che il Napoli ha i soldi, quando ti avvicini ad un potenziale erede di Kvara le altre squadre lo sanno e mantengono i prezzi molto alti. Il Napoli e i suoi tifosi devono avere pazienza, perché sarà una caccia non immediata al sostituto di Kvara, oltre ad un centrocampista che può arrivare a prescindere. Il Pellegrini, un giocatore diverso rispetto a quelli che il Napoli ha. Se ci saranno i margini per affondare il colpo, il Napoli farà sul serio”.