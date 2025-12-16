Sky, Ugolini: “Ad oggi il Napoli rischia di avere il mercato bloccato”

Il giornalista Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Lucca via a gennaio? Il Napoli dovrebbe prima riscattarlo dall’Udinese, ma ad oggi la situazione è complessa. Il Napoli rischia di avere il mercato bloccato, ad oggi è così, ma tra qualche giorno la situazione sarà più chiara.

Ciò non significa che le casse del club siano povere, perché il fondo cassa è molto importante. Bisogna aspettare la strategia finanziaria del presidente e la priorità sul mercato per gennaio resta il centrocampista. Il futuro di Lucca dipenderà molto anche dal modulo di Conte: nel 3-4-3 Lucca avrebbe poco spazio, nel 3-5-2 sarebbe diverso".