Sky, Ugolini: "Conte si è preso 72h per decidere, ma Allegri non aspetterà in eterno"

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato Massimo Ugolini ha riferito le ultime dopo il summit di Roma tra la dirigenza del Napoli ed Antonio Conte per decidere il futuro del tecnico campione d'Italia: "C’è stato un confronto evidentemente proficuo tra le parti, durato tanto, quasi 4 ore. In cui Conte ha messo sul tavolo tutti gli aspetti che secondo lui andrebbero migliorati nel club e il presidente ha dato piena disponibilità ad ascoltare le volontà dell’allenatore azzurro. E soprattutto garantendo un mercato di primissimo piano.

Non voglio dire mettendo Conte con le spalle al muro costringendolo a riflettere, ma è evidentemente ponendolo nelle condizioni di prendersi ancora ancora un po’ di tempo. Senza dimenticare quello che è successo ieri: l’abbraccio dei duecentomila, il pressing costante da parte dei suoi uomini e anche della moglie Elisabetta di restare a Napoli. Quindi Conte ha preso atto delle intenzioni del presidente dopo l’incontro, alla presenza anche del vice presidente Edo, l’ad Chiavelli, del ds Manna e del suo vice Sinicropi. Si preso 72 ore per riflettere, il tempo in questo caso non è tiranno ma attenzione potrebbe diventarlo, perché Massimiliano Allegri è il prescelto per cogliere l’eredità di Antonio Conte ma non aspetterà in eterno. Dunque il Napoli vuole avere una risposta a stretto giro per capire se si può continuare insieme o meno. Non è una sorpresa questa giornata, ma la decisione di prendersi un po’ di tempo è sicuramente inaspettata. Dunque bisognerà ancora attendere un po’ di tempo e capire se ci sono ancora i margini per continuare insieme”.