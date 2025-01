Sky - Yeremay non è il sostituto di Kvara, difficoltà per Garnacho: si cerca una soluzione

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle operazioni del Napoli per gennaio: "Per Yeremay ci sono contatti col Deportivo La Coruna, c'è una clausola da 20mln di euro. Nella testa del Napoli non è il sostituto di Kvaratkshelia, ma è un giocatore che va ad impreziosire il reparto offensivo, soprattutto se dovesse partire Ngonge.

Ci sono anche difficoltà su Garnacho. Qui le valutazioni dello United legittime, perché il giocatore è titolare: è stato schierato anche ieri dal 1' e vale tantissimo per il Manchester, 70 milioni di sterline. Il calciatore ha dato già la disponibilità al trasferimento al Napoli, ma serve la disponibilità anche del Manchester United. II Napoli, quindi, sta cercando una soluzione intelligente che accontenti esageratamente troppo per andare ad accontentare Conte in ruolo dove oggi un titolare c'è, ed è Neres.

E' charo che un giocatore numericamente arriverà. Ora Conte, Manna e De Laurentiis devono capire se fare un grande investimento alla Garnacho, o un prestito per tappare il buco, ci avevano provato con Chiesa che però non ha intenzione di lasciare Liverpool, e magari fare un grande colpo a centrocampo, come Frattesi-Pellegrini-Casadei. Con la consapevolezza che metà stagione è già andata e Conte ha già individuato i suoi titolari".