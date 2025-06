Sogno Gyokeres, ma il Napoli ha già bloccato David per l'attacco: cosa manca per chiudere

Il Napoli vuole un centravanti nel corso della prossima sessione di mercato estiva e ha già diversi nomi nel mirino. Viktor Gyokeres è un altro nella lista di Giovanni Manna, ma ad oggi va raccontato solo come un "pensiero stupendo", scrive il Corriere dello Sport, perché è ambito da tanti top club europei e ha costi elevati (clausola a 100 milioni, prezzo fissato intorno ai 70, dice da tempo radiomercato). Ma il profilo principale è un altro.

Il club azzurro - si legge sul quotidiano - ha già bloccato Jonathan David, altro svincolato di lusso oltre a De Bruyne. Manna ha in pugno il 25enne canadese che ha appena concluso la sua esperienza al Lille con cui ha segnato 109 gol in 232 presenze. Numeri di spessore per un giocatore che il club ha trattato a lungo e con cui c’è l’accordo, in attesa dell'ok di Antonio Conte.