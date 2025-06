Dalla Turchia: il Galatasaray non si arrende e tenta ancora Osimhen

vedi letture

Nonostante le offerte astronomiche dai club sauditi, Victor Osimhen fatica a prendere una decisione sul prossimo passo da compiere in carriera. Lo assicura Milliyet, quotidiano turco con base a Istanbul: l'attaccante nigeriano reduce da una stagione roboante in prestito al Galatasaray ritiene che in Arabia non troverebbe l'entusiasmo e la serenità riscontrati invece con il Cimbom.

Secondo i piani alti del Galatasaray, nonostante i tempi si stiano allungando, la probabilità che Osimhen scelta di restare in Turchia è ancora alta. Al momento, secondo quanto riportato, i Leoni hanno presentato un'offerta al giocatore di proprietà del Napoli: un contratto quadriennale (fino al 2029) da 16 milioni di euro a stagione. Proposta superiore a qualsiasi altro club d'Europa.

Osimhen però tentenna. L'ingaggio avanzato da 135 milioni di euro in 3 anni da parte dell'Al Hilal non è da scartare a priori, per questo è attesa una decisione importante entro il termine del weekend.