Il futuro di Gyokeres e l'invito di Ostigard: "Scrivimi quando firmi..."

Viktor Gyökeres costa tanto ma piace tantissimo al Napoli per la prossima stagione. L'attaccante dello Sporting Lisbona è stato accostato a diversi big club inglesi. Indizio di mercato grazie all'ex Napoli, Ostigard. I due erano infatti ospiti in videochiamata al podcast "Flymodus". I due hanno giocato insieme ai tempi del Coventry. Lo svedese ha ammesso di non sapere ancora nulla sul suo futuro.

Ostigard, a fine chiamata, ha detto: "È stato bello parlare con te, Viktor. Ci vediamo presto e mandami un messaggio quando tutto sarà definito e firmato...con l’Arsenal". Questa la risposta del bomber: "Sì sì, certo". Proprio i Gunners in questi giorni provano a fare sul serio per il bomber dello Sporting autore di 54 gol in questa stagione. Per il Napoli si tratta di un sogno al momento dato che c'è tanta concorrenza e il prezzo è proibitivo.