Da Bologna: "Se Conte torna al 4-3-3, Raspadori può diventare un'occasione"

Il Corriere di Bologna parla del possibile futuro di Jack Raspadori e racconta di un possibile intreccio di mercato che vede coinvolto proprio il club rossoblu: "Intanto ieri nel ritiro della Nazionale hanno parlato due bolognesi: uno acquisito, Riccardo Orsolini, e uno di nascita, Giacomo Raspadori.

Per l’esterno rossoblù è un gradito ritorno. E chissà che in estate il 25enne non possa avvicinarsi a casa: se Conte tornerà al 4-3-3 con costanza, Raspadori potrebbe finire sul mercato e chissà che il ballo delle punte rossoblù non consideri un colpaccio a chilometro zero".