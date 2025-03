Solet-Lucca, Manna già operativo? Schira: "Scouting avvistato a Udine..."

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, ha parlato del futuro azzurro ai microfoni di Radio Marte, delle mosse in vista di giugno, di come il club intende rinforzarsi per il ritorno in Champions League.

"Il Napoli si sta guardando intorno per valutare i rinforzi che sono necessari per la prossima stagione. In difesa, definito l'acquisto di Marianucci da far crescere alle spalle dei titolari, serve anche un altro difensore all'altezza dei titolari. Per questo, si stanno valutando profili come Solet, Beukema e Gatti ma anche qualcuno dalla Premier. Il Napoli i ha bisogno di giocatori che dalla panchina entrino per cambiare la partita. Attenzionato anche Lucca, oltre a Bonny: al Napoli occorre un vice Lukaku perché Simeone, per quanto volenteroso, non è una macchina da gol.

Lo scouting del Napoli è stato avvistato a Udine proprio perché sta seguendo Solet e, come detto, anche Lucca come vice-Lukaku. Mi aspetto che il Napoli si stia muovendo in anticipo su più fronti perché credo che in estate andranno completate 6-7 operazioni".