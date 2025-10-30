Mainoo-Napoli, la formula che può sbloccare l'affare con lo United

Kobbie Mainoo nel mirino del Napoli. Ne parla anche il giornalista Nicolò Schira sul suo canale Youtube. Il giocatore piace tanto e l'affare potrebbe svilupparsi qualora lo United dovesse aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto. Ci sarà tempo per discuterne, ciò che è certo è che il Napoli ha nel mirino il 20enne talento chiuso al Manchester che già piaceva al club azzurro in estate.