Mainoo-Napoli, la formula che può sbloccare l'affare con lo United

Mainoo-Napoli, la formula che può sbloccare l'affare con lo United
Oggi alle 16:00Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Kobbie Mainoo nel mirino del Napoli. Ne parla anche il giornalista Nicolò Schira sul suo canale Youtube. Il giocatore piace tanto e l'affare potrebbe svilupparsi qualora lo United dovesse aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto. Ci sarà tempo per discuterne, ciò che è certo è che il Napoli ha nel mirino il 20enne talento chiuso al Manchester che già piaceva al club azzurro in estate.