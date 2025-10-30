Caccia al centrocampista, CdS: tentativo a gennaio per un vecchio pallino

Il Napoli si muove sul mercato in vista della sessione di gennaio, spinto dalla necessità di rinforzare il centrocampo a causa di due emergenze. La tegola più pesante è il grave infortunio di Kevin De Bruyne (lesione di alto grado al bicipite femorale), che lo terrà ai box fino a febbraio. A complicare i piani di Antonio Conte c'è anche la partenza di André-Frank Zambo Anguissa per la Coppa d'Africa, anche se, come riportato dal Corriere dello Sport, esisterebbe un flebile spiraglio sulla possibilità che il camerunese possa rinunciare alla convocazione.

Lo stesso quotidiano specifica che, in questo scenario, il nome in cima alla lista del club partenopeo è quello di Kobbie Mainoo. Il talento del Manchester United è un vecchio pallino del Napoli, che aveva già tentato l'assalto la scorsa estate. A gennaio - si legge - la società azzurra tornerà alla carica per il centrocampista inglese, che non rientrando nel conteggio degli over in lista, rappresenta un'opzione preziosa e proiettata al futuro.

L'idea per Mainoo sarebbe quella di un prestito secco. Tuttavia il quotidiano evidenzia che, pur essendo un rinforzo di presente e futuro, Mainoo potrebbe non offrire nell'immediato le garanzie fisiche e la muscolatura necessarie per colmare il vuoto lasciato da un titolare come Anguissa, in caso di partenza.