Spalletti lancia Miretti per Napoli-Juve? Conte lo voleva, gli sarebbe servito come il pane

E' il giorno di Napoli-Juventus, una partita diversa da tutte le altre. L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma sulle due formazioni e in particolare sulla possibilità che tra i bianconeri ci sia Fabio Miretti, obiettivo di mercato del Napoli la scorsa estate. Ecco quanto si legge sull'edizione odierna del quotidiano:

"Per il Napoli, insomma, è il momento della resistenza perché in tutto gli infortunati sono addirittura sette e la possibilità di scelta è ridotta all’osso (Elmas dovrà industriarsi da regista), per la Juventus è invece quello del rilancio («Veniamo da tre vittorie consecutive, ma la maglia bianconera è tessuta per questo»), anche se pure lei ha problemi di formazione, perlomeno in difesa. Il centravanti sarà David, mentalmente liberato dall’infortunio di Vlahovic, mentre in mezzo può esserci una chance per Miretti, che in estate Conte avrebbe voluto con sé e che adesso gli servirebbe come il pane".